Advertisement

عربي-دولي

بعد كلامه عن زوجته... رئيس الأرجنتين يرفض الاعتذار لرئيس وزراء إسبانيا

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1202147-638518700777855317.jpg
Doc-P-1202147-638518700777855317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يعتذر تحت أي ظرف من الظروف عن الكلمات التي قالها والمتعلقة بفساد زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
 
وقال ميلي في مقابلة مع قناة "تي إن" التلفزيونية: "لن أعتذر له تحت أي ظرف من الظروف، لماذا أعتذر إن كنت قد تعرضت للهجوم؟"، مشيرا إلى أن التعليقات السلبية التي أدلى بها ممثلو السلطات الإسبانية ضده أكثر خطورة بكثير من كلماته عن زوجة سانشيز بيغونيا جوميز.
Advertisement
وانتقد ميلي مرة أخرى خلال المقابلة رئيس الوزراء الإسباني ووصفه بأنه جبان، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه واثق من أن خلافهما لن يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتابع: "العلاقات الدولية لا يتم إنشاؤها من قبل رؤساء الدول، ولكن من قبل الشعوب، لقد قبلنا العديد من المهاجرين من إسبانيا، لا يمكن قطع هذه العلاقات".
وفي 19 أيارالجاري، ألقى ميلي خطابا في مؤتمر حزب "فوكس" اليميني الإسباني المتطرف في مدريد، ووجه اللوم لسانشيز لعدم رده على مزاعم الفساد ضد زوجته، رغم أنه لم يذكر اسمها.
استدعت السلطات الإسبانية سفيرها في الأرجنتين للتشاور وطالبت باعتذار من الرئيس الأرجنتيني. (RT)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:18 | 2024-05-21
02:52 | 2024-05-21
02:47 | 2024-05-21
02:43 | 2024-05-21
02:34 | 2024-05-21
02:20 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24