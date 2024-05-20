Advertisement

عربي-دولي

رغم انتهاء فترة ولايته الرئاسية... الأمم المتحدة: سنواصل الاعتراف بزيلينسكي بعد 20 أيار

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1202149-638518702403401441.jpg
Doc-P-1202149-638518702403401441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستواصل الأمم المتحدة، اعتبار فلاديمير زيلينسكي بمثابة الرئيس الشرعي لأوكرانيا على الرغم من انتهاء فترة ولايته في هذا المنصب رسميا في 20 أيار الجاري.
صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي، ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، وقال: "يظل زيلينسكي بالنسبة لنا رئيسا لدولة أوكرانيا والشخص الذي يتواصل معه الأمين العام عندما يحتاج إلى الاتصال بالقيادة الأوكرانية".
Advertisement

وكن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 اذار 2024، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب في مايو. لكن تم إلغاء التصويت، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا وعدم التطرق لها حاليا.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النظام السياسي والقانوني في أوكرانيا نفسها، يجب أن يجيب على مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء صلاحياته كرئيس للدولة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف : "بالنسبة لروسيا، لا يعني أي شيء، فقدان الرئيس الزائف لأوكرانيا السابقة لشرعيته بشكل نهائي. إنه يرأس بالفعل نظاما سياسيا معاديا لروسيا، وهو يشن حربا ضدنا. ويعتبر زعماء الدول التي تخوض الحروب دائما هدفا عسكريا مشروعا. بالنسبة لنا، هو بالفعل مجرم حرب، وفقدانه لصفته الرسمية لا يغير شيئا". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:18 | 2024-05-21
02:52 | 2024-05-21
02:47 | 2024-05-21
02:43 | 2024-05-21
02:34 | 2024-05-21
02:20 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24