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بالتفاصيل.. ايران تودع اليوم رئيسها ومرافقيه والتشييع الخميس

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:35
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أعلنت إيران أن مراسم تشييع جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه تبدأ اليوم الثلاثاء في مدینة تبريز، عاصمة محافظة أذربیجان الشرقية بشمال غرب إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"عن مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية بالمحافظة حسن حقیقیان القول إن الجثامين توجد في منطقة ورزقان ويجري نقلها حاليا إلى تبريز، مشيرا إلى أنه قد تم عرض الجثامين على الطب الشرعي.
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وفي وقت لاحق، أعلن رئيس "لجنة تشييع الشهداء" محسن منصوري تفاصيل تشييع جثامين الرئيس الإيراني ورفاقه وقال إن مراسم دفن رئيسي ستقام صباح الخميس في "حرم الإمام الرضا عليه السلام".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن منصوري قوله إن يوم غد الأربعاء سيكون عطلة رسمية في أنحاء البلاد بسبب مراسم التشييع.
مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه
وأضاف منصوري، بحسب "تسنيم": "ستقام مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه صباح الثلاثاء في مدينة تبريز وبعد ظهره في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع جثامين الشهداء في مصلى العاصمة طهران، وستقام صباح الأربعاء مراسم التشييع في طهران من جامعة طهران إلى ساحة آزادي (الحرية)".

وأشار إلى أنه ستكون هناك مراسم تقام عصر الأربعاء بحضور وفود وضيوف أجانب في طهران.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا الاثنين أعلنت فيه وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين على حطام متفحم للطائرة الهليكوبتر التي سقطت الأحد وهي تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين من الركاب والطاقم بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة. (العربية)
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