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عربي-دولي

الخارجية الأميركية تعزي بوفاة رئيسي: نؤكد دعمنا لكفاح الإيرانيين من أجل الحقوق والحريات

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:37
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أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تعازيها لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لكفاح الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحريات.


وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها لوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في وفدهم في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران".
وأضافت أنه "بينما تختار إيران رئيسا جديدا، فإننا نؤكد من جديد دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وكانت الخارجية الأمريكية أكدت أن وفاة الرئيس الإيراني لن تغير موقفها الأساسي تجاه إيران، مشيرة إلى أن طهران طلبت مساعدتنا في حادث مروحية الرئيس الإيراني ولم نتمكن من توفيرها لأسباب لوجستية.
من جهته قدم البيت الأبيض، تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني مشيرا إلى أنه "ليس لدينا تفاصيل أو معلومات حول الحادث"، مؤكدا أنه سيواصل تحميل إيران مسؤولية سلوكها المزعزع للاستقرار.
وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز. (RT)
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