في انتخابات 2024.. لمن سيصوت اليهود الأميركيون؟

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تقول خلاصة مسح لمركز بيو للأبحاث عام 2021، إن اليهود الأميركيين في الغالب "ليبراليون، يتوافقون مع الحزب الديمقراطي".



وفي حين أن غالبية الناخبين اليهود الأميركيين ما زالوا متحالفين مع الحزب الديمقراطي، هناك جهود مكثفة يبذلها الجمهوريون لاستثمار تبعات هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على غزة لجذب غير الراضين عن السياسات والخطابات الديمقراطية الأخيرة المتعلقة بإسرائيل، كي يصوتوا لصالح، دونالد ترامب.



وبالفعل، يبدو أن ما تشهده أميركا من جدل حاد بعد السابع من أكتوبر سيغير المشهد. وقد تزايدت المخاوف داخل المجتمع اليهودي بشأن السلامة ووضع الناخبين اليهود.



في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة حاسمة تضم عددا كبيرا من السكان اليهود الذين سيشاركون في انتخابات عام 2024 المقبلة، وتحديدا في حي سكويريل هيل اليهودي التاريخي في بيتسبرغ، زاد السكان اليهود الإجراءات الأمنية بسبب التوترات المتزايدة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل والحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.



ويواجه الناخبون اليهود في الولاية، الذين يميلون تاريخيا إلى الديمقراطيين، ضغوطا وانقسامات جديدة، لا سيما حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. هل دعم واشنطن لإسرائيل هو المحرك الأساسي لأصوات الأميركيين اليهود في الانتخابات الأميركية؟ تقول الحقائق التاريخية إن أصواتهم تذهب عادة لمن يدافع عن الحقوق المدنية الفردية، ويدعم فصل الدين عن السلطة، لكن يبدو أن انتخابات 2024 ستشهد تحولا في توجهات الأميركيين اليهود.تقول خلاصة مسح لمركز بيو للأبحاث عام 2021، إن اليهود الأميركيين في الغالب "ليبراليون، يتوافقون مع الحزب الديمقراطي".وفي حين أن غالبية الناخبين اليهود الأميركيين ما زالوا متحالفين مع الحزب الديمقراطي، هناك جهود مكثفة يبذلها الجمهوريون لاستثمار تبعات هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على غزة لجذب غير الراضين عن السياسات والخطابات الديمقراطية الأخيرة المتعلقة بإسرائيل، كي يصوتوا لصالح، دونالد ترامب.وبالفعل، يبدو أن ما تشهده أميركا من جدل حاد بعد السابع من أكتوبر سيغير المشهد. وقد تزايدت المخاوف داخل المجتمع اليهودي بشأن السلامة ووضع الناخبين اليهود.في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة حاسمة تضم عددا كبيرا من السكان اليهود الذين سيشاركون في انتخابات عام 2024 المقبلة، وتحديدا في حي سكويريل هيل اليهودي التاريخي في بيتسبرغ، زاد السكان اليهود الإجراءات الأمنية بسبب التوترات المتزايدة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل والحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.ويواجه الناخبون اليهود في الولاية، الذين يميلون تاريخيا إلى الديمقراطيين، ضغوطا وانقسامات جديدة، لا سيما حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، تظل نسبة من الناخبين اليهود ملتزمين بالقيم الديمقراطية الأساسية، على الرغم من أنهم يعبرون عن مخاوفهم بشأن ديناميكيات الحزب الديمقراطي الأخيرة.



ومن المتوقع أن يكثف كلا الحزبين جهودهما لجذب الناخبين اليهود في الولايات التي تشهد منافسة انتخابية غير مسبوقة، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل للتصويت اليهودي على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



بوادر التحول

أدى هجوم حماس الأخير في 7 تشرين الأول 2023، والهجوم الصاروخي الإيراني في 13 نيسان 2024، إلى زيادة نشاط جماعات يهودية أميركية للدفاع عن إسرائيل. كما أدى تصاعد الخطابات والإجراءات المعادية للسامية إلى إعادة تنشيط الناخبين اليهود.



وفي الوقت نفسه، يضغط اليهود المنتقدون لإسرائيل، المتحالفون مع التقدميين، لتحويل السياسة الخارجية الأميركية بعيدا عن موقفها المؤيد لإسرائيل، وهو ما ينعكس في المظاهرات في حرم الجامعات، ويؤثر على المناقشات السياسية، وفق تقرير لمركز القدس المتخصص في الشؤون العامة، وهو معهد أبحاث إسرائيلي متخصص في قضايا الأمن القومي والدبلوماسية.

منذ منتصف الثمانينيات، لم تكن إسرائيل قضية مركزية بالنسبة لمعظم الناخبين اليهود، لكن انتخابات 2024 تشهد اهتماما متزايدا بأمن إسرائيل والدعم الأميركي لها.



وعلى الرغم من التركيز المتجدد، فإن العديد من اليهود الأميركيين ينظرون إلى مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الاهتمامات المحلية مثل الديمقراطية، وحقوق الإجهاض، والاقتصاد، عند تحديد تفضيلات ناخبيهم.



ويظهر اليهود الشباب الأميركيون، على وجه الخصوص، استياءهم من سياسات إسرائيل الحالية ويشاركون بنشاط في الأعمال المناهضة لإسرائيل في حرم الجامعات الأميركية.

في انتخابات 2020، أعطى الناخبون اليهود الرئيس، جو بايدن، حوالي 68 بالمئة من أصواتهم، بينما حصل، دونالد ترامب، على 28 بالمئة.



لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تحول محتمل، مع زيادة الدعم لترامب بين الناخبين اليهود.



ومع ذلك، فإن تصاعد الانتقادات لإسرائيل بين التقدميين الديمقراطيين وظهور مرشحي الطرف الثالث يمكن أن يؤثر على سلوك الناخبين اليهود.



وتدفع البيئة السياسية الأميركية والقضايا المختلفة التي تخلق جدلا حادا، بما في ذلك معاداة السامية، الناخبين اليهود إلى إعادة النظر في انتماءاتهم السياسية ودعمهم في الانتخابات المقبلة.



وكي نفهم إن كان هناك تحول في اتجاهات الناخبين اليهود الأميركيين إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وحرب إسرائيل على غزة، والضربة الإيرانية، لابد من التعمق أكثر في السياق التاريخي لمواقفهم انتخابيا.



صفقة روزفلت

في فترة الثلاثينيات، عززت حقبة صفقة روزفلت أو "الصفقة الجديدة" دعم اليهود الأميركيين للحزب الديمقراطي، بسبب السياسات التي هدفت إلى مساعدة الطبقة العاملة والفقراء، بما يتماشى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئة من المهاجرين اليهود.



كانت صفقة روزفلت الجديدة عبارة عن سلسلة من البرامج ومشاريع الأشغال العامة والإصلاحات المالية واللوائح التي سنها الرئيس، فرانكلين روزفلت، في الولايات المتحدة بين عامي 1933 و1939.



وفرت الصفقة الإغاثة للعاطلين عن العمل والذين يعانون من الفقر. وأعادت الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية، وأصلحت النظام المالي لمنع تكرار أزمة الكساد الأعظم.

لم يكن الاقتصاد فقط حافز اليهود الأميركيين للميل نحو الديمقراطيين، بل إن الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية كانت أساسية. فقد دعم اليهود تاريخيا حركات الحقوق المدنية وقضايا العدالة الاجتماعية، والتي غالبا ما دافع عنها الديمقراطيون.



كما أن التزام الحزب الديمقراطي بالحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة يلقى صدى لدى الناخبين اليهود الذين يمنحون الأولوية لوضعهم كمواطنين متساوين في دولة علمانية.



وتقول البيانات إنه منذ ثلاثينيات القرن العشرين، دعم اليهود الأميركيون في الغالب المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية. واختار ما يقرب من 70-80 بالمئة من الناخبين اليهود مرشحين ديمقراطيين.