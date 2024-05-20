بعضهم أدينوا وآخرون فارون.. أبرز قضايا المحكمة الجنائية الدولية





والمحكمة هي الملاذ الأخير، بعد أن تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.

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ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.



ولا تملك المحكمة لا جهاز شرطة ولا جيشا خاصا بها، وتعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم.



وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك. تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، "وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا".والمحكمة هي الملاذ الأخير، بعد أن تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.ولا تملك المحكمة لا جهاز شرطة ولا جيشا خاصا بها، وتعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم.وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.

نداء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين، لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع في حكومته، يواف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب، يحيل لتجارب وقرارات سابقة للمحكمة، نورد أبرزها في هذا التقرير.



ليست سابقة

الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم. تلتزم الدول الأعضاء فيها وعددها 124 دولة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودا على أراضي دولة عضو، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال.



وتقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محليا.



وإسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الصين وروسيا.



روسيا

في 7 آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية" أو "المحكمة") أوامر اعتقال بحق شخصين في سياق الوضع في أوكرانيا، وهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسيدة ماريا ألكسيفنا لفوفا- بيلوفا.



بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

يُزعم أن الجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة بأوكرانيا اعتبارا من 24 شباط 2022 على الأقل.



وجاء في قرار المحكمة "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال الآخرين.



أما ماريا ألكسييفنا بيلوفا، وهي مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، يُزعم أنها مسؤولة عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان ( الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.



وفي 5 آذار 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق شخصين، سيرجي إيفانوفيتش كوبيلاش وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف، في سياق الوضع في أوكرانيا بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في الفترة من 10 تشرين الأول 2022 على الأقل حتى 9 آذار 2023 على الأقل.



سيرغي إيفانوفيتش كوبيلاش، وهو فريق في القوات المسلحة الروسية، والذي كان في ذلك الوقت قائد الطيران بعيد المدى لقوة الفضاء الجوي، وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف، 1962، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه الهجمات على أهداف مدنية.



صربيا

في 31 أيار 2023 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما يؤكد بأن جهاز الأمن الصربي كان متورطا في الحرب في البوسنة، وأن كبار قادة الأمن الصرب ساعدوا في ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين البوسنيين.



الحكم قضى بإدانة رئيس جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صربيا جوفيكا ستانيسيتش وكبير مساعديه فرانو سيماتوفيتش، لمسؤوليتهما عن الجرائم التي ارتكبتها قوات صربية مختلفة في البوسنة والهرسك عام 1992، وعن الجرائم التي ارتكبت في مناطق بوسنية أخرى عام 1995، وحكمت عليهما بالسجن 15 عاما.



أوغندا

أيدت المحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول 2022 إدانة دومينيك أونجوين، القائد السابق لجيش الرب للمقاومة، وهي قوة متمردة تعمل في أوغندا منذ عقود.



في عام 2021، أُدين أونجوين بارتكاب 61 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال أوغندا بين عامي 2002 و2005.



وشمل ذلك العديد من الجرائم الجنسية والجنسانية مثل الزواج القسري والحمل القسري، ولم يُحاكم أي منهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية.



السودان

في 13 تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان فتح تحقيق بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، وخاصة ما جرى في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.



وأشار المدعي العام إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي أفاد بتلقي معلومات موثوقة تفيد بدفن ما لا يقل عن 87 شخصا من أفراد من قبيلة المساليت ممن قتلتهم قوات الدعم والمليشيات المناصرة لها في دارفور في مقابر جماعية خارج مدينة الجنينة.