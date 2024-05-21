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عربي-دولي

سيناتور روسي: في غضون دقائق ستترك أوكرانيا بدون رئيس

Lebanon 24
21-05-2024 | 00:00
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قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد فلاديمير جاباروف، إن محكمة الشعب في دونباس قد تكون مرحلة جديدة في مسيرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأوضح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، فلاديمير جاباروف، أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 أيار.
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وأضاف: "في غضون دقائق، ستترك أوكرانيا بدون رئيس.. إنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن شرعيته صفر إذ عندما تدق الساعة منتصف الليل، سيتوقف زيلينسكي عن كونه الرئيس الشرعي لأوكرانيا، وسيصبح مرة أخرى ممثلا كوميديا".
وأضاف: "الخطوة التالية في حياته المهنية يمكن أن تصبح محكمة الشعب في دونباس، حيث سيتعين عليه عاجلا أم آجلا الرد على الشعب عما فعله".
 
هذا ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا مطولا أكدت من خلاله أن فلاديمير زيلينسكي سيكون عرضة للنقد بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للدولة في 20 أيار. (RT)
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