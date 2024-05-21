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عربي-دولي

أحرزتا تقدما كبيرا.. واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية

Lebanon 24
21-05-2024 | 00:24
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أكد البيت الأبيض أمس الاثنين أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعدما أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدماً كبيراً في المحادثات مطلع هذا الأسبوع.

"الاقتراب من اتفاق"
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وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".

وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.
استعراض العلاقات الاستراتيجية
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل، يوم الأحد الماضي، مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلاً عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.(العربية)

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