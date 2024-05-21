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عربي-دولي

مقابل الاستيلاء على روبوت بري أستوني.. مركز روسي يعلن عن "مكافأة مالية ضخمة" للجنود الروس

Lebanon 24
21-05-2024 | 00:49
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استولى أفراد الجيش الروسي على منصة THeMIS البرية الروبوتية المجنزرة الأستونية الصنع.
 
وقد أعرب المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات عن استعداده لدفع مكافأة قدرها 2000000 روبل لقاء الاستيلاء على تلك المنصة. وأشار المركز إلى أنه سيجري مشاورات مع وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن.
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يذكر أن المركز نفسه كان قد أعلن في أيلول عام 2022 عن مكافأة قدرها 1000000 روبل لمن يستولى على THeMIS من تصنيع شركة Milrem Robotics الأستونية، ثم ارتفعت المكافأة حتى 2000000 روبل في فبراير عام 2024.
وقال رئيس المركز روسلان بوخوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن منصة  THeMIS الروبوتية قد أثارت اهتمام الأخصائيين الروس.
يذكر أن THeMIS عبارة عن منصة نقل واستطلاع ومسيّرة برية مقاتلة في الوقت نفسه، وقد تختلف الأسلحة والأجهزة التي تثبت فيها. وهذه المنصة تدعم وحدات المشاة وتقلل الضغط عليها وتزيد من مسافة المواجهة. ويمكن أن تدعم المسيّرة البرية المشاة برشاشات ثقيلة ومدافع أوتوماتيكية عيار 30 ملم وصواريخ مضادة للدبابات.

كما يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستطلاعية باستخدام بعض المستشعرات وإجلاء الجرحى. وبمقدور المسيرة إطلاق النيران بقذائف كلاسيكية وصواريخ على حد سواء. (RT)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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