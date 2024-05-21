بوريل: المصدقون على النظام الأساسي للجنائية الدولية ملزمون قرارها

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها.

جاء كلام بوريل تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيليين، بحسب "وفا".

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وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون "لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة والقتل العمد وتوجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه. (RT)