بعد وفاة رئيسي.. هذا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المُبكرة في ايران

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أشار التلفزيون الإيراني إلى أن رؤساء فروع الحكم الثلاثة في إيران اتفقوا، أمس الاثنين، على موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وذلك بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي إيران.موعد إجراء الانتخاباتوقال تلفزيون (برس) إنه تم الاتفاق على 28 حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، وذلك خلال اجتماع في مكتب الرئاسة في طهران.وحضر اللقاء رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.تحطم طائرة رئيسيوكان التلفزيون الإيراني قد أكد وفاة رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما إثر تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.المادة 131وتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات أو أمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.وتؤكد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على أقصى تقدير.(العربية)