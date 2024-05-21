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بينهم طبيب.. استشهاد فلسطينيين باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:08
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم، وإصابة 10 آخرين بجروح، بينها إصابات خطيرة، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، أن من بين الشهداء اخصائي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.
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وقالت مصادر أمنية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قوات بدأت "حملة لاحباط الإرهاب في منطقة جنين في الضفة الغربية حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".

وفي قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين، مساء أمس الاثنين، في غارة إسرائيلية على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.(سكاي نيوز)



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