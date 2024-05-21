بعد تهنئته للويس أبي نادر... سخرية تطال زيلينسكي

سخر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بعد أن هنأ رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر بفوزه في انتخابات بلاده.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس": "مبروك للويس أبي نادر على فوزه في الانتخابات، أتمنى له كل النجاح في تحقيق مصالح الشعب الدومينيكي، نحن نقدر دعم جمهورية الدومينيكان لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

Advertisement



ورد أحد الناشطين على منشور زيلينسكي: "عليك أن تفكر قليلا فقط، لا يحق لك أن تقدم التهاني على الفوز بالانتخابات في بلد آخر عندما لا تكون لديك انتخابات في أوكرانيا".



وقال ناشط آخر: "وماذا عنك أنت؟ هل قررت إجراء الانتخابات؟".

وجاء في تعليق آخر: "مرحبا، سمعت أنك أصبحت اليوم ديكتاتورا، تهانينا، آمل ألا تحصل على فلس واحد من المساعدة الغربية بعد الآن".

ورأى ناشط آخر أن زيلينسكي لم يعد قادرا على التفاوض مع روسيا بصفته رئيسا لأوكرانيا، وأوضح: "لقد ألغيت انتخاباتك، ومن اليوم فصاعدا لم تعد رئيسا لأوكرانيا في نظر روسيا. والآن لن يتفاوضوا معك. سيكون عليك قبول الشروط التي سيتم فرضها عليك بالكامل. كم مرة حاولوا تقديم الحلول لك؟ لكنك أصدرت مرسوما بمنع التفاوض".

انتهت فترة ولاية زيلينسكي يوم أمس 20 أيار، بعد أن ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. (RT)