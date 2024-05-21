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عربي-دولي

دخلت مرحلتها النهائية.. هذه آخر أخبار محاكمة ترامب في قضية "شراء صمت" نجمة الأفلام الإباحية

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:34
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أصبحت محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع المال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية سابقة في مرحلتها النهائية، مع انتهاء الدفاع من استجواب الشاهد الرئيسي مايكل كوهين الذي لم يسلم من اتّهامات شاهد للدفاع.
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وقال القاضي خوان ميرتشان للمحكمة إنه نتيجة عطلة مقبلة نهاية الأسبوع والسجالات القانونية بشأن التوجيهات الصادرة لهيئة المحلفين "لن نتمكن من التوصل إلى خلاصة غدا"، كما كان يأمل.

فيما يتوقع أن تجري المرافعات الختامية الأسبوع المقبل.

وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية إلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين.

وستلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانيلز للتستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب. ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حسابه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين. وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.

طرد من القاعة

وأمس الاثنين شن الدفاع هجومه الأخير ضد محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي استغرقت شهادته، وهو الأخير من بين 19 شاهدا، أربعة أيام.

ثم استدعى الدفاع شهوده، وأحدهم هو المحامي والمخضرم في المحاكم روبرت كوستيلو الذي تظهر رسائل بريد إلكتروني تم الكشف عنها في جلسة الاستماع أنه تواصل مع مايكل كوهين عندما ألقى القضاء القبض على الأخير في العام 2018، موحيا بدعم ترامب له.

لكن أسلوب كوستيلو وإيماءاته المسرحية وتعبيره عن سخطه لدى تدخّل القاضي، استدعى الأخير تحذيره بوجوب احترام المحكمة.

وسرعان ما عاد وطرده من القاعة، ليندد بعد ذلك ترامب بالواقعة ويصف القاضي بـ"الطاغية".
وروى كوهين الذي كان محامي ترامب الشخصي سابقا الأسبوع الماضي كيف أطلع ترامب على مبلع قدره 130 ألف دولار دفعه لدانيلز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

لكن كاستيلو ناقضه مشيرا إلى أن "مايكل كوهين قال مرات عدة إن الرئيس ترامب لم يكن يعرف شيئا عن هذه المدفوعات، وإنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، وقد كررها مرارا"، في معرض حديثه عن لقاء جمعه به في 17 نيسان 2018.

هل سرقت؟
وكان مايكل كوهين يعتمد هذه الرواية في بداية القضية، بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في كانون الثاني 2018، المدفوعات إلى ستورمي دانيلز.

لكنه عاد وغيّر روايته أمام القضاء. وبعدما أقر بالذنب بتهم عدة حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات قضى منها 13 شهرا وراء القضبان.

وأقر كوهين بأنه إضافة إلى المبالغ التي دفعها وأعيدت له تلقى مبالغ أخرى من منظمة ترامب كان يفترض أن تسدد إلى أحد الزبائن واحتفظ منها بمبلغ قدره 30 ألف دولار.

فسأله تود بلانش محامي ترامب "هل سرقت منظمة ترامب؟"، ليجيب كوهين "نعم".

وسعى محامو ترامب لتصوير كوهين على أنه مجرم مدان صاحب تاريخ من الأكاذيب، مشيرين إلى الفترة التي قضاها في السجن بسبب الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس.

وأكد كوهين مرارا أنه يتحمّل "مسؤولية" أفعاله وواجه عواقبها. وقبل المحاكمة، بما في ذلك في كتبه، لم يخف الضغينة التي يشعر بها تجاه رئيسه السابق.

مايكل كوهين الذي أصبح العدو اللدود لدونالد ترامب، جعل من الأخير موضوعا لكتابين وسلسلة طويلة من برامج البودكاست، ما أكسبه 4,4 مليون دولار منذ العام 2020، وفق ما أقر، أمس الاثنين.

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