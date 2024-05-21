بحضور الرئيس المؤقت... مجلس خبراء القيادة الإيراني ينعقد تزامنا مع تشييع رئيسي

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس خبراء القيادة عقد جلسة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي البلاد.

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وقالت الوكالة الرسمية إن الجلسة حضرها أيضا أمين مجلس صیانة الدستور آیة الله أحمد جنتي ورئيس مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني إيجئي وعدد من وزراء الحكومة.

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ومدة ولايته ثماني سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة "إرنا".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقين لهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

وأعلن الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد وفاة رئيسي. (العربية)