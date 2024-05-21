بعد 5 سنوات على تعافيها من سرطان الثدي.. إصابة أسماء الأسد بمرض "اللوكيميا"

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علنت الرئاسة السورية في بيان اليوم الثلاثاء انه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم (لوكيميا)، وذلك بعد نحو 5 سنوات من إعلانها التعافي التام من الإصابة بسرطان الثدي.