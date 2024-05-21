25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية فوق محافظة البيضاء
Lebanon 24
21-05-2024
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الحوثيون في بيان، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق محافظة البيضاء.
وألقى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بيانا جاء فيه أن "قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية نوع "أم كيو 9" MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء".
Advertisement
وأضاف سريع أن "الطائرة تم استهدافها بصاروخ أرض جو محلي الصنع"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مشاهد إسقاط المسيرة الأميركية لاحقا.
وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نفس النوع في مأرب.
وأضاف المتحدث قائلا "نجحنا حتى الآن في إسقاط 5 مسيرات أميركية من هذا النوع".
وتابع قائلا إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا واستمرارا في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوات عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
06:25 | 2024-05-20
20/05/2024 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2024-05-21
مأساة في النيل.. غرق 6 فتيات وعدد كبير من بين المفقودين
06:00 | 2024-05-21
زلزال يضرب جزراً في المحيط الهادئ.. هل من خطر تسونامي؟
05:55 | 2024-05-21
3 لقوا حتفهم.. طائرة أميركية تتحطم في ولاية تينيسي
05:43 | 2024-05-21
حمّله مسؤولية الإنهيار.. مسؤول أوكراني سابق يُهاجم زيلينسكي
05:30 | 2024-05-21
سفير يكشف.. أوكرانيا امتنعت عن تقديم التعازي لإيران!
05:30 | 2024-05-21
تقرير لـ"Newsweek": هل ستؤثر وفاة رئيسي على علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 13:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24