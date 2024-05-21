الصين تبلغ واشنطن باحتجاجها على تهنئة بلينكن لرئيس تايوان الجديد

أعلنت الصين أنها أبلغت الولايات المتحدة باحتجاجها على تهنئة وزير الخارجية أنتوني بلينكن رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي.



وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين للصحافيين غداة مراسم تنصيب لاي، إن "الصين مستاءة وتعارض ذلك بشدة، وقدّمت احتجاجات حازمة للولايات المتحدة".

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