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عربي-دولي

الصين تبلغ واشنطن باحتجاجها على تهنئة بلينكن لرئيس تايوان الجديد

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:34
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أعلنت الصين أنها أبلغت الولايات المتحدة باحتجاجها على تهنئة وزير الخارجية أنتوني بلينكن رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي.
     
وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين للصحافيين غداة مراسم تنصيب لاي، إن "الصين مستاءة وتعارض ذلك بشدة، وقدّمت احتجاجات حازمة للولايات المتحدة".
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