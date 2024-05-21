دون ضمانات بحل الدولتين... السعودية ترفض التطبيع مع اسرائيل

أكد مصدر سعودي أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل من دون ضمانات حقيقية لحل الدولتين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سعودي أنه "لن يكون هناك سلام مع السعودية بدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لذلك لا يوجد تطبيع مع الحكومة الإسرائيلية الحالية".

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وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت بعض التفاصيل عن صفقة تقدم بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لإسرائيل.



وتقضي الخطة، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تشمل الصفقة التطبيع مع السعودية وغطاء أمنيا أميركيا ودعما لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران:







بالمقابل على إسرائيل أن:

توافق على إنهاء الحرب ضمن صفقة التبادل.

إعلان من الحكومة الإسرائيلية أنها تعمل لخلق أفق سياسي لحل الدولتين.

الموافقة على منظومة لإدارة غزة، ليست بحكم عسكري إسرائيلي ولا حماس، وإنما بإدارة مدنية فلسطينية بالتعاون مع دول المنطقة.

وأشارت المصادر المطلعة على اجتماع ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيك سالوفان، أن نتنياهو لم يرفض الاقتراح لكنه أيضا لم يبد قبوله به.





من جهة ثانية، قال مسؤول فلسطيني لسكاي نيوز عربية إن "مستشار الأمن القومي الأميركي أكد على الموقف الأميركي بوجوب إدارة قطاع غزة بعد الحرب من قبل السلطة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول فلسطيني، في تصريح لسكاي نيوز عربية، أن سوليفان طالب بضرورة وجود إصلاحات جدية في السلطة الفلسطينية. (سكاي نيوز)