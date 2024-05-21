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عربي-دولي

سفير يكشف.. أوكرانيا امتنعت عن تقديم التعازي لإيران!

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:30
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قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن سلطات كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف جلالي في برنامج تلفزيوني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف الرسمية أعربت عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا". (روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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