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عربي-دولي

حمّله مسؤولية الإنهيار.. مسؤول أوكراني سابق يُهاجم زيلينسكي

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:43
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هاجم المستشار السابق لرئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش، نظام الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، متهميا إيّاه أنه قاد أوكرانيا إلى كارثة.

وكتب أريستوفيتش عبر قناته على "تليغرام": "إن نظام فلاديمير زيلينسكي قاد أوكرانيا إلى كارثة، هذه نتيجة ولاية استمرت خمس سنوات".
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وأضاف: "قبل خمس سنوات، حصل فلاديمير زيلينسكي على فرصة فريدة لتغيير البلاد، لكن النتيجة كانت كارثية، لا يمكن وصفها بأنها أي شيء آخر غير الكارثة، انظروا إلى البرنامج الانتخابي إلى ما كان يقوله وقارنوه بما هو موجود، وسوف نفهم أننا خدعنا".

وأشار إلى أن فرصة تغيير البلد التي منحها له الناس قد ضاعت، وأوضح: "تم تجفيف كل شيء في المرحاض، الناس محرومون من الأمل، لم يتم الوفاء بأي من الوعود من قبل نظام زيلينسكي".

كما صرح رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، في وقت سابق، بأن زيلينسكي برفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا سمح باغتصاب السلطة، ودفع البلاد إلى "انهيار قانوني".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تخضع حاليا لحكم فئة من المجانين المهووسين وأصحاب الأفق الضيق الجشعين". (روسيا اليوم)
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