Advertisement

عربي-دولي

3 لقوا حتفهم.. طائرة أميركية تتحطم في ولاية تينيسي

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1202314-638518932884195577.jpg
Doc-P-1202314-638518932884195577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة، أمس، في ولاية تينيسي الأميركية، بحسب ما ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

ووفقا للقناة، تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة ولاية فرانكلين بعد إقلاعها من مدينة باتون روج في لويزيانا وكانت متجهة إلى مدينة لويزفيل في كنتاكي.
Advertisement

وقال عمدة مقاطعة تينيسي ويليامز مارك إلروند إن سبب الحادث لا يزال مجهولا. (الإمارات اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:39 | 2024-05-21
08:28 | 2024-05-21
08:14 | 2024-05-21
08:00 | 2024-05-21
07:22 | 2024-05-21
07:13 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24