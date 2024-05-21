3 لقوا حتفهم.. طائرة أميركية تتحطم في ولاية تينيسي

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قُتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة، أمس، في ولاية تينيسي الأميركية، بحسب ما ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.ووفقا للقناة، تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة ولاية فرانكلين بعد إقلاعها من مدينة باتون روج في لويزيانا وكانت متجهة إلى مدينة لويزفيل في كنتاكي.وقال عمدة مقاطعة تينيسي ويليامز مارك إلروند إن سبب الحادث لا يزال مجهولا. (الإمارات اليوم)