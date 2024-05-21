مأساة في النيل.. غرق 6 فتيات وعدد كبير من بين المفقودين

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شهدت محافظة الجيزة جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، حادثا مؤلما، حيث سقطت سيارة نقل ركاب متوسطة الحجم "ميكروباص" تقل فتيات عاملات خلال عبورها بواسطة إحدى المعديات في النيل.ومن جانبها أكدت وزارة الصحة أنه وفي حصيلة أولية للحادث تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وإجراء الإسعافات الأولية لـ 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات للمستشفيات ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.وكانت السلطات تلقت بلاغا بسقوط سيارة تستقلها 22 فتاة من العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل عند منطقة المناشي بالجيزة، للعمل في شركة تصدير زراعية، فيما ذكر شهود عيان أنه تم انتشال 10 فتيات من مستقلي السيارة بواسطة الأهالي والصيادين.