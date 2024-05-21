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عربي-دولي

مأساة في النيل.. غرق 6 فتيات وعدد كبير من بين المفقودين

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:10
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شهدت محافظة الجيزة جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، حادثا مؤلما، حيث سقطت سيارة نقل ركاب متوسطة الحجم "ميكروباص" تقل فتيات عاملات خلال عبورها بواسطة إحدى المعديات في النيل.

ومن جانبها أكدت وزارة الصحة أنه وفي حصيلة أولية للحادث تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وإجراء الإسعافات الأولية لـ 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات للمستشفيات ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.
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وكانت السلطات تلقت بلاغا بسقوط سيارة تستقلها 22 فتاة من العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل عند منطقة المناشي بالجيزة، للعمل في شركة تصدير زراعية، فيما ذكر شهود عيان أنه تم انتشال 10 فتيات من مستقلي السيارة بواسطة الأهالي والصيادين.
 
وسارعت قوات الإنقاذ النهري بالوصول لموقع الحادث، وبدأت في انتشال باقي الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمناطق بعيدة.

واستخرج رجال الإنقاذ النهري جثتي فتاتين، ومازالت تجري عمليات البحث عن أي ضحايا آخرين.

وكشفت التحريات الأولية أن مستقلي الحافلة بينهم 10 فتيات من قرية سنتريس بمحافظة المنوفية و12 آخريات من قرية القناطرين بنفس المحافظة. (العربية) 
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