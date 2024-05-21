خبر جديد عن مفاوضات الهدنة في غزة.. هل وصلت إلى طريق مسدود؟

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها".

أضاف:" لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة"، مؤكدًا أننا لسنا طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

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وعن مفاوضات الهدنة قال:" حتى الآن ليس لدينا تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة.. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة".

واستطرد:" التصعيد في رفح غير مقبول ويساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وسنواصل الوساطة في غزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين".

وقال:" حالة الجمود الراهنة في الوساطة لا تمنعنا من استمرار التواصل مع الأطراف المعنية"، لافتًا إلى أن "محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل و"حماس" على وشك الوصول إلى طريق مسدود". (الجزيرة)