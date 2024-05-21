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عربي-دولي

وفاة وإصابات.. إليكم ما حدث على متن طائرة

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:57
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توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتمّ تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء.
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وكتبت الشركة عبر فيسبوك: "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم". (العربية) 
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