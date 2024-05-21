من سيمثل بوتين في مراسم وداع الرئيس الإيراني؟

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "إنترفاكس" إن الوفد الروسي في مراسم وداع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيترأسه رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

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وتابع بيسكوف: "لقد حدد أصدقاؤنا الإيرانيون موعد مراسم الوداع غدا، بالتالي فسوف يترأس الوفد الروسي فولودين، وسيذهب إلى هناك غدا".وقد تحطمت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم أول الأحد وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية شمال غربي إيران بالقرب من الحدود مع أذربيجان. وكان على متن الطائرة إلى جانب الرئيس الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وآية الله محمد علي الهاشم. (روسيا اليوم)