لتأكيد السيطرة والسيادة الفرنسية.. ماكرون يتوجه إلى كاليدونيا الجديدة بشكل مفاجئ

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يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كاليدونيا الجديدة، التي تشهد احتجاجات واضطرابات على خلفية قانون انتخابي يلقى معارضة شرسة من سكان الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادئ الأصليين.وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا تيفينو، عن الزيارة، قائلة إن "الرئيس ماكرون سيتوجه إلى هناك الليلة".وتطلبت الزيارة غير المعلنة مسبقا، تغييرا في جدول أعمال ماكرون، الذي كان قد خطط بالاصل لزيارة نورماندي شمالي فرنسا يوم الأربعاء، وبدلا من ذلك، سيتوجه إلى الأرخبيل الذي يبعد 10 مناطق زمنية عن باريس، شرق أستراليا، والذي شهد اشتباكات مسلحة دامية وعمليات نهب وإحراق متعمد وغيرها من أعمال الفوضى.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن هذه الزيارة تشير إلى ثقة السلطات الفرنسية المتزايدة في قدرة تدابير الأمن والطوارئ المعززة على السيطرة على الاضطرابات في الجزيرة الفرنسية. (روسيا اليوم)