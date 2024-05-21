النمسا تشيد بخطة لندن لترحيل لاجئين إلى رواندا

أثناء لقائه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في فيينا الثلاثاء، أشاد مستشار النمسا بـ"ريادة" لندن في التعامل مع قضية الهجرة، مشيرا إلى مشروع قانون بريطاني لإرسال مهاجرين إلى رواندا.

ولطالما اتخذ حزب المستشار النمساوي كارل نيهامر المحافظ موقفا متشددا إزاء الهجرة، ويواجه تحديا قويا من حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات المتوقعة هذا الخريف.



وصرح نيهامر بأن النمسا والمملكة المتحدة "شريكان استراتيجيان عندما يتعلق الأمر بالقدرة على اتخاذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة".



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع سوناك، "إن المملكة المتحدة رائدة في هذا المسار، الذي سيكون مهما أيضا للاتحاد الأوروبي.. مع نموذج رواندا، يعد من الرائد بالنسبة لنا أن نكون قادرين على وضع إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي أيضا".



والنمسا هي واحدة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي - المكون من 27 دولة - دعت الأسبوع الماضي إلى مزيد من الاتفاقيات مع الدول التي يغادر منها المهاجرون أو يسافرون عبرها للوصول إلى أوروبا.



وتأتي هذه الدعوة بعد أن أيدت دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء الفاشل في الاتحاد. (روسيا اليوم)