لتعاونها مع الجزيرة.. الاحتلال يصادر معدات تصوير لأسوشيتد برس

قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إنها صادرت معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت كانت الجزيرة تستخدم بثها.



وتعليقا على ذلك قالت أسوشيتد برس إلى أن مسؤولين استولوا على كاميرا ومعدات لنا بجنوب إسرائيل واتهمونا بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة، مشيرةً إلى أن "الجزيرة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منا".

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أضافت:" نشجب إجراءات الحكومة الإسرائيلية وقف بثنا الحي الذي يُظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتنا.. فوقف البث لم يستند إلى محتواه، بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وحثت الوكالة إسرائيل على إعادة المعدات والتمكين من البث المباشر لتوفر خدمة صحفية مرئية لآلاف وسائل الإعلام. (الجزيرة)