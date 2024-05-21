هل ستستفيد إسرائيل من مقتل رئيسي؟

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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القلق الذي أصاب حماس بعد وفاة رئيسي الذي قضى معه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث المروحية، سببه أن إسرائيل تستطيع التعمق في مناوراتها البرية في ظل الانشغال العالمي للتطورات في إيران. ذكر موقع "الإمارات 24" أن حركة "حماس" الفلسطينية تشعر بالقلق بعد مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو الوضع الذي يستطيع الجيش الإسرائيلي استغلاله للعمل في قطاع غزة، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القلق الذي أصاب حماس بعد وفاة رئيسي الذي قضى معه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث المروحية، سببه أن إسرائيل تستطيع التعمق في مناوراتها البرية في ظل الانشغال العالمي للتطورات في إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن حماس قدمت تعازيها في أعقاب تحطم المروحية، وأعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني، ولكن هناك في الحركة حالة من الانزعاج تجاه التغطية الإعلامية المتزايدة للحادث.

ونقلت عن أحد المقربين من حماس، قوله "إن الحرب في غزة تمر بإحدى أخطر مراحلها، وهناك أضرار تلحق بحماس، فإسرائيل تهدف إلى إحداث انهيار إداري وأمني واجتماعي مستغلة انشغال العالم بسقوط المروحلية الإيرانية"، وقد زادت هجماتها بقطاع غزة في ظل تلك الأحداث.



أخبار كاذبة

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني آخر، محسوب على حماس، قوله إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر أخباراً عن إحياء المفاوضات من أجل الصفقة، كل هذه الأمور فارغة من المضمون وتشكل حرباً نفسية، اتجاه حكومة بنيامين نتانياهو وجيشها هو توسيع الحرب واليوم يرسلون لواء آخر إلى رفح".

كما نقل رسالة للفلسطينيين، قائلاً: "إذا كنتم تريدون مساعدة غزة، ركزوا على مبادرات المساعدات التي من شأنها أن تخفف نار الحرب".



توغل إسرائيلي

وفي إشارة لمضي الجيش الإسرائيلي قدماً في العمل بقطاع غزة، أشارت الصحيفة إلى مقتل زاهر الحولي، مدير عام المباحث في شرطة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي يعمل بالتوازي مع منصبه في الجناح العسكري لحركة حماس ضابطاً كبيراً في شرطة مخيمات اللاجئين، كما أفادت مصادر فلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، بسقوط العديد من المسلحين في منطقة جاليا ورفح.