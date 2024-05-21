عن إقامة مناطق "حظر طيران" فوق أوكرانيا.. هذا ما قاله وزير الدفاع الألماني

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن المجتمع الغربي يرفض فكرة مناطق حظر الطيران فوق أوكرانيا لما يعنيه ذلك من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، حسب رويترز.



ويأتي ذلك تأكيدا لما قاله من قبل المستشار الألماني أولاف شولتس، والمتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبتسريت.

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وقد رد بيستوريوس بذلك على النقاش الدائر حول حماية المجال الجوي الأوكراني، والذي بدأ بناء على اقتراح عدد من نواب البوندستاغ. ومن وجهة نظرهم، فبفضل أنظمة الدفاع الجوي الغربية المثبتة على حدود هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سيكون من الممكن، وفقا لهم، "إنشاء منطقة آمنة يصل عمقها إلى 70 كيلومترا". (روسيا اليوم)