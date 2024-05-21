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عربي-دولي

كندا تدرج شخصيتين و6 شركات في روسيا على قائمة العقوبات

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:15
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أدرجت السلطات الكندية شخصيتين أخريين في قوائم العقوبات ضد روسيا، و6 شركات مرتبطة بالنقل البحري والجوي.

 وتضم القائمة المدير العام لشركة ASIA للنقل البحري فلاديمير شاستين، وشركتي الشحن Asia Shipping وMG-Flot.

وزعمت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الشركات التي فرضت العقوبات عليها متورطة في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

 وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية بتوريد الأسلحة والذخيرة لروسيا، لكن بيونغ يانغ نفت صحة ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين وفي تقارير وسائل إعلام غربية حول التوريدات المزعومة.

 كما نفت الخارجية الروسية صحة المزاعم بشأن شراء روسيا للأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية، مؤكدة التزام موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ من قبل مجلس الأمن الدولي.

( روسيا اليوم)
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