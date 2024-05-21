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عربي-دولي
ما هو "اللوكيميا" الذي أُصيبت به أسماء الأسد... وهل يتعافى المريض منه؟
Lebanon 24
21-05-2024
|
11:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في بيان لها، عن تشخيص عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "AML".
ويشير ابيضاض الدم أو اللوكيميا إلى مرض سرطان يصيب الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي.
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ويوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم.
ويعرف ابيضاض الدم النقوي الحاد بأنه من أكثر أنواع سرطان الدم حدة لدى البالغين، ويزداد حدوثه مع التقدم في العمر.
ويطلق على المرض اسم ابيضاض الدم النقوي نظرا لأنه يؤثر على مجموعة من خلايا الدم البيضاء، والتي تتطور بشكل طبيعي داخل الأنواع المختلفة من خلايا الدم الناضجة، كخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.
وتعكس كلمة "حاد" في ابيضاض الدم النقوي التقدم السريع للمرض.
وتحدث الإصابة بابيضاض الدم النقوي الحاد عندما تغيّر خلية نخاع العظم في مادتها الجينية أو حمضها النووي.
ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، فإن الحمض النووي للخلية يحتوي على التعليمات التي توجه الخلية للقيام بوظيفتها المحددة، وهي النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد. وفي حالة ابيضاض الدم النقوي الحاد، توجه الطفرات خلية نخاع العظم نحو مواصلة النمو والانقسام.
وعندما يحدث ذلك، يفقد الجسم سيطرته على عملية إنتاج خلايا الدم. وينتج نخاع العظم خلايا غير ناضجة تتطور داخل خلايا الدم البيضاء الابيضاضية المسماة بالأرومات النقوية. وهذه الخلايا الشاذة غير قادرة على أداء وظيفتها بشكل صحيح، ويمكنها التكاثر ومزاحمة الخلايا السليمة.
وغالبا ما تكون أعراض ابيضاض الدم النقوي الحاد في المراحل المبكرة للمرض، شبيهة بأعراض الإنفلونزا، وتشمل:
- الحمى
- ألم العظام
- الخمول والتعب
- ضيق النفس
- الجلد الشاحب
- حالات العدوى المتكررة
- سهولة الإصابة بكدمات
- نزيف غير عادي، مثل نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللثة
وبالنظر إلى أن ابيضاض الدم النقوي الحاد يتطور بسرعة فمن المهم بدء العلاج فور التشخيص، ويعتمد العلاج الأولي للمريض على نوع ابيضاض الدم النقوي الحاد، ومدى انتشاره.
وتشمل أبرز الطرق العلاجية العلاج الكيميائي، أو زرع الخلايا الجذعية أو نخاع العظم.
والجدير بالذكر أنه بعد العلاج، يتعافى معظم المرضى ويستمرون في إظهار ما يعرف بالهدأة، وهي حالة غياب فعالية المرض عند مريض يعرف بإصابته بمرض مزمن لا يمكن الشفاء منه.
ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يتكرر المرض، في حالة تعرف باسم الانتكاسة، لذلك غالبا ما يتم إعطاء المرضى علاجا إضافيا لمحاولة تقليل المخاطر. (روسيا اليوم)
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