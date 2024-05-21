الأردن: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية إيصال المساعدات لغزة

جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "بشكل مستدام".

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية الملكي بالعاصمة عمان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الذي يجري زيارة إلى الأردن غير معلنة المدة، وفق بيان وفق للديوان الملكي الأردني تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن الملك عبد الله وبيلستروم "بحثا أبرز مستجدات المنطقة والأوضاع الخطيرة في غزة".

وأكد ملك الأردن على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

وشدد على "أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وبكل السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير".

كما جدد عاهل الأردن "التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من القيام بدورها الحيوي وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل ما تشهده غزة من وضع إنساني مأساوي"، وفق البيان ذاته. (الأناضول)