مشروع قانون مثير للجدل.. ضريبة على من ليس لديهم أطفال!

اقترح البرلماني الأوكراني، سيرغي غريفكو، العودة لنظام الضرائب على المواطنين الذين ليس لديهم أطفال، والذي تم استخدامه قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، لتحسين الوضع الديموغرافي في البلاد.



وتقترح المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، المنشورة على موقع البرلمان الأوكراني، إدخال "ضريبة ديمغرافية"، وإدراجها في قانون الضرائب.



Advertisement وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أنه تم اقتراح فرض رسوم على جميع سكان أوكرانيا من سن 21 إلى 58 عاما حتى يتم تنفيذ الإصلاح الديموغرافي. وستكون الضريبة 1.5% لمن ليس لديهم أطفال، و1% لمن لديهم طفل واحد، و0.5% لمن لديهم طفلان. وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أنه تم اقتراح فرض رسوم على جميع سكان أوكرانيا من سن 21 إلى 58 عاما حتى يتم تنفيذ الإصلاح الديموغرافي. وستكون الضريبة 1.5% لمن ليس لديهم أطفال، و1% لمن لديهم طفل واحد، و0.5% لمن لديهم طفلان.



ولن تطبق الضريبة على الأشخاص الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من العقم، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى.

من جهته، قال البرلماني الأوكراني دانييل غيتمانتسيف على "تلغرام": "كانت الضريبة مفروضة على من ليس لديهم أطفال موجودة في أوقات مختلفة في روما، وإيطاليا الفاشية، وبولندا الشيوعية، وبالطبع في الاتحاد السوفييتي منذ عام 1941 حتى النهاية... سجل الزميل غريفكو مشروع قانونه البارز، الذي يسعى إلى تحسين التركيبة السكانية لدينا بطريقة مثيرة للجدل مثل فرض الضرائب على من ليس لديهم أطفال".



وأضاف أنه يعتبر أنه لا توجد فرصة لإقرار القانون.