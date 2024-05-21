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"صحة غزة" تحذر من أغذية بالأسواق غير صالحة للاستخدام

Lebanon 24
21-05-2024 | 12:15
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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، من وجود أغذية غير صالحة للاستخدام بأسواق القطاع، مناشدة المجتمع الدولي بإيجاد آليات تضمن سلامة الأغذية قبل دخولها القطاع.

 وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام، إن "الفرق الصحية المختصة التابعة لها لاحظت أثناء متابعتها الميدانية وجود مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام في الأسواق قد تم السماح بدخولها مؤخرا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص".

 وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب صحية وخيمة على صحة المواطن".

 وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بـ"ضرورة ايجاد آليات ضابطة تضمن سلامة هذه المنتجات قبل دخولها إلى قطاع غزة". (الأناضول)

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