24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد وفاة رئيسي... من سيكون رئيس إيران الجديد؟
Lebanon 24
21-05-2024
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه "لا تبدو إيران دولة يموت فيها رؤساؤها بالصدفة، ولكنها أيضا دولة تحطمت فيها الطائرات"، بحسب تقرير على موقع "ذا أتلانتيك" الذي طرح شكوكا حول حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.
Advertisement
وحسب موقع "ذا أتلانتيك" فإنه من المرجح أن يقود سؤال واحد هذه التكهنات: من سيستفيد سياسيا من وفاة رئيسي؟
وبحسب الموقع، ستُغيّروفاة رئيسي ميزان القوى بين الفصائل داخل الجمهورية الإسلامية. ووفقًا للدستور الإيراني، سيتولى نائب الرئيس محمد مخبر، مهام الرئاسة، وسيتعيّن على مجلس يتألف من مخبر، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، تنظيم انتخابات جديدة خلال 50 يومًا.
ولدى سؤال "ذا أتلانتيك" مسؤولاً مقربًا من قاليباف عن التداعيات السياسية لحادث التحطم، أجاب فورًا: "الدكتور قاليباف سيكون الرئيس الجديد".
طموح قاليباف ليس جديدًا على أحد؛ فقد ترشح للرئاسة عدة مرات، بدءًا من عام 2005.
وتميزت فترة عمله الطويلة كعمدة لطهران بين 2005-2017 بدرجة من الكفاءة.
وقال مسؤول مقرب من الرئيس السابق روحاني: "مشكلة قاليباف هي أنه يريد ذلك بشدة. الجميع يعرف أنه ليس لديه مبادئ وسيقوم بأي شيء من أجل السلطة".
إذا سجل قاليباف للترشح في انتخابات رئاسية تم تنظيمها بسرعة، فقد يجد مجلس صيانة الدستور صعوبة في رفضه، نظرًا لارتباطاته العميقة بهياكل السلطة في إيران.
لكن هل سيكون خامنئي سعيدًا بانتقال الرئاسة إلى تكنوقراط دون أوراق اعتماد إسلامية مناسبة؟ من يمكنه أن يُسمح له بالترشح، وهل يمكنهم هزيمة قاليباف في الانتخابات، كما فعل أحمدي نجاد وروحاني في 2005 و2013 على التوالي؟
ما يعقد الأمور هو أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الذين يدعمون قاليباف أيضًا يدعمون خليفة خامنئي المحتمل، ابنه مجتبى، ليخلف والده كقائد أعلى.
وظل مجتبى خامنئي في الظل لفترة طويلة، وقليل ما يُعرف عن سياساته أو آرائه، لكنه يُعتبر على نطاق واسع منافسًا جديًا لهذا المنصب.
عندما توفي الزعيم المؤسس للجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، في عام 1989، خلفه خامنئي بعد أن أبرم اتفاقًا غير مكتوب مع زميله رجل الدين أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة بعد ذلك. تم تغيير الدستور بسرعة لمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات.
وتوقع الكثيرون صراعًا شرسًا على السلطة في إيران، لكن معظمهم توقع أن يحدث ذلك بعد وفاة خامنئي. الآن من المحتمل أن نرى على الأقل بروفة حيث ستستعرض التيارات المختلفة قوتها.
أما بالنسبة لشعب إيران، فبحسب ذا أتلانتيك "بالكاد يشعر معظم الإيرانيين بأنهم ممثلون من قبل أي فصيل في الجمهورية الإسلامية، وقد يستغل بعضهم لحظة الأزمة السياسية لإشعال الاحتجاجات الشعبية التي أرّقت النظام مرارًا في الماضي". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
03:40 | 2024-05-21
21/05/2024 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
02:57 | 2024-05-21
21/05/2024 02:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الباركينغ.. فيديو جريء للمذيعة كارلا حداد
Lebanon 24
من داخل الباركينغ.. فيديو جريء للمذيعة كارلا حداد
00:54 | 2024-05-21
21/05/2024 12:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
22:05 | 2024-05-20
20/05/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غارة تضرب الناعمة".. ما حقيقة هذا الخبر؟
Lebanon 24
"غارة تضرب الناعمة".. ما حقيقة هذا الخبر؟
16:43 | 2024-05-20
20/05/2024 04:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:08 | 2024-05-21
تكتيك جديد للجيش الإسرائيليّ... هكذا يبتزّ سكان غزة (صورة)
15:00 | 2024-05-21
بينهم بوتين وآخرهم نتنياهو.. مطلوبون للجنائية الدولية لا يزالون طلقاء من هم؟
14:35 | 2024-05-21
صور جنسية مسيئة للأطفال.. جريمة "ذكاء اصطناعي" أمام التحقيقات الفيدرالي!
14:35 | 2024-05-21
بلينكن: قرار الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين "خاطئ"
14:08 | 2024-05-21
إيران تكشف عن آخر المعلومات بشأن حادثة وفاة رئيسي... هكذا اختفت طائرته
14:00 | 2024-05-21
هل ستستفيد إسرائيل من مقتل رئيسي؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 22:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 22:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 22:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24