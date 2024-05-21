بعد وفاة رئيسي... من سيكون رئيس إيران الجديد؟



Advertisement

وحسب موقع "ذا أتلانتيك" فإنه من المرجح أن يقود سؤال واحد هذه التكهنات: من سيستفيد سياسيا من وفاة رئيسي؟



وبحسب الموقع، ستُغيّروفاة رئيسي ميزان القوى بين الفصائل داخل الجمهورية الإسلامية. ووفقًا للدستور الإيراني، سيتولى نائب الرئيس محمد مخبر، مهام الرئاسة، وسيتعيّن على مجلس يتألف من مخبر، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، تنظيم انتخابات جديدة خلال 50 يومًا.



ولدى سؤال "ذا أتلانتيك" مسؤولاً مقربًا من قاليباف عن التداعيات السياسية لحادث التحطم، أجاب فورًا: "الدكتور قاليباف سيكون الرئيس الجديد".



طموح قاليباف ليس جديدًا على أحد؛ فقد ترشح للرئاسة عدة مرات، بدءًا من عام 2005. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه "لا تبدو إيران دولة يموت فيها رؤساؤها بالصدفة، ولكنها أيضا دولة تحطمت فيها الطائرات"، بحسب تقرير على موقع "ذا أتلانتيك" الذي طرح شكوكا حول حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.وحسب موقع "ذا أتلانتيك" فإنه من المرجح أن يقود سؤال واحد هذه التكهنات: من سيستفيد سياسيا من وفاة رئيسي؟وبحسب الموقع، ستُغيّروفاة رئيسي ميزان القوى بين الفصائل داخل الجمهورية الإسلامية. ووفقًا للدستور الإيراني، سيتولى نائب الرئيس محمد مخبر، مهام الرئاسة، وسيتعيّن على مجلس يتألف من مخبر، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، تنظيم انتخابات جديدة خلال 50 يومًا.ولدى سؤال "ذا أتلانتيك" مسؤولاً مقربًا من قاليباف عن التداعيات السياسية لحادث التحطم، أجاب فورًا: "الدكتور قاليباف سيكون الرئيس الجديد".طموح قاليباف ليس جديدًا على أحد؛ فقد ترشح للرئاسة عدة مرات، بدءًا من عام 2005.

وتميزت فترة عمله الطويلة كعمدة لطهران بين 2005-2017 بدرجة من الكفاءة.



وقال مسؤول مقرب من الرئيس السابق روحاني: "مشكلة قاليباف هي أنه يريد ذلك بشدة. الجميع يعرف أنه ليس لديه مبادئ وسيقوم بأي شيء من أجل السلطة".



إذا سجل قاليباف للترشح في انتخابات رئاسية تم تنظيمها بسرعة، فقد يجد مجلس صيانة الدستور صعوبة في رفضه، نظرًا لارتباطاته العميقة بهياكل السلطة في إيران.



لكن هل سيكون خامنئي سعيدًا بانتقال الرئاسة إلى تكنوقراط دون أوراق اعتماد إسلامية مناسبة؟ من يمكنه أن يُسمح له بالترشح، وهل يمكنهم هزيمة قاليباف في الانتخابات، كما فعل أحمدي نجاد وروحاني في 2005 و2013 على التوالي؟



ما يعقد الأمور هو أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الذين يدعمون قاليباف أيضًا يدعمون خليفة خامنئي المحتمل، ابنه مجتبى، ليخلف والده كقائد أعلى.



وظل مجتبى خامنئي في الظل لفترة طويلة، وقليل ما يُعرف عن سياساته أو آرائه، لكنه يُعتبر على نطاق واسع منافسًا جديًا لهذا المنصب.



عندما توفي الزعيم المؤسس للجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، في عام 1989، خلفه خامنئي بعد أن أبرم اتفاقًا غير مكتوب مع زميله رجل الدين أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة بعد ذلك. تم تغيير الدستور بسرعة لمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات.



وتوقع الكثيرون صراعًا شرسًا على السلطة في إيران، لكن معظمهم توقع أن يحدث ذلك بعد وفاة خامنئي. الآن من المحتمل أن نرى على الأقل بروفة حيث ستستعرض التيارات المختلفة قوتها.



أما بالنسبة لشعب إيران، فبحسب ذا أتلانتيك "بالكاد يشعر معظم الإيرانيين بأنهم ممثلون من قبل أي فصيل في الجمهورية الإسلامية، وقد يستغل بعضهم لحظة الأزمة السياسية لإشعال الاحتجاجات الشعبية التي أرّقت النظام مرارًا في الماضي". (سكاي نيوز)