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عربي-دولي

صحيفة تكشف.. قرار "المحكمة الجنائية" يمنع قادة دول من لقاء نتنياهو

Lebanon 24
21-05-2024 | 12:50
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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، إن مذكرات الاعتقال المرتقب صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ستمنع قادة ووزراء خارجية دول عديدة من عقد لقاءات معهما.

 والاثنين، كشف المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتبكة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 ونقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم وتدعم دولهم إسرائيل، أضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: "إذا وافقت المحكمة على طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن زعماء ووزراء خارجية الدول (124) التي تعترف بسلطتها (المحكمة) سيجدون صعوبة في لقائهما".

 واعتبر دبلوماسي أن "الأمر سيكون بمثابة لقاء مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، في إشارة إلى مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ 2022.

 وأضاف: إذا صدرت مذكرات الاعتقال "سنستمر في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل على مستويات عديدة، ولكن لن تكون هناك اجتماعات مع مَن صدرت بحقهم المذكرات" على خلفية الحرب في قطاع غزة. ( الأناضول)

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