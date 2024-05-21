24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرار لافت... دولة تُعلن أنّها ستعتقل نتنياهو إذا زارها
Lebanon 24
21-05-2024
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير خارجية النرويج "ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار بلادنا".
وأضاف وزير خارجية النرويج أنّ بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت إعتقال نتنياهو، بعد اتّهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية النرويجي: نرى مواقف في حكومة نتنياهو لا تؤدي للوصول إلى حل الدولتين (الجزيرة)
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية النرويجي: نرى مواقف في حكومة نتنياهو لا تؤدي للوصول إلى حل الدولتين (الجزيرة)
21/05/2024 22:18:26
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم بوتين وآخرهم نتنياهو.. مطلوبون للجنائية الدولية لا يزالون طلقاء من هم؟
Lebanon 24
بينهم بوتين وآخرهم نتنياهو.. مطلوبون للجنائية الدولية لا يزالون طلقاء من هم؟
21/05/2024 22:18:26
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تكشف.. قرار "المحكمة الجنائية" يمنع قادة دول من لقاء نتنياهو
Lebanon 24
صحيفة تكشف.. قرار "المحكمة الجنائية" يمنع قادة دول من لقاء نتنياهو
21/05/2024 22:18:26
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لا أخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (الجزيرة)
Lebanon 24
نتنياهو: لا أخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (الجزيرة)
21/05/2024 22:18:26
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو
النرويج
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
03:40 | 2024-05-21
21/05/2024 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
02:57 | 2024-05-21
21/05/2024 02:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الباركينغ.. فيديو جريء للمذيعة كارلا حداد
Lebanon 24
من داخل الباركينغ.. فيديو جريء للمذيعة كارلا حداد
00:54 | 2024-05-21
21/05/2024 12:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
Lebanon 24
ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى بيروت.. ومفوّضية اللاجئين تسحب كتاب النازحين
22:05 | 2024-05-20
20/05/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غارة تضرب الناعمة".. ما حقيقة هذا الخبر؟
Lebanon 24
"غارة تضرب الناعمة".. ما حقيقة هذا الخبر؟
16:43 | 2024-05-20
20/05/2024 04:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:08 | 2024-05-21
تكتيك جديد للجيش الإسرائيليّ... هكذا يبتزّ سكان غزة (صورة)
15:00 | 2024-05-21
بينهم بوتين وآخرهم نتنياهو.. مطلوبون للجنائية الدولية لا يزالون طلقاء من هم؟
14:35 | 2024-05-21
صور جنسية مسيئة للأطفال.. جريمة "ذكاء اصطناعي" أمام التحقيقات الفيدرالي!
14:35 | 2024-05-21
بلينكن: قرار الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين "خاطئ"
14:08 | 2024-05-21
إيران تكشف عن آخر المعلومات بشأن حادثة وفاة رئيسي... هكذا اختفت طائرته
14:00 | 2024-05-21
هل ستستفيد إسرائيل من مقتل رئيسي؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 22:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24