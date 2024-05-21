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عربي-دولي

قرار لافت... دولة تُعلن أنّها ستعتقل نتنياهو إذا زارها

Lebanon 24
21-05-2024 | 12:42
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قال وزير خارجية النرويج "ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار بلادنا".
 
 
وأضاف وزير خارجية النرويج أنّ بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت إعتقال نتنياهو، بعد اتّهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
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