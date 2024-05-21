قرار لافت... دولة تُعلن أنّها ستعتقل نتنياهو إذا زارها

قال وزير خارجية النرويج "ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار بلادنا".

وأضاف وزير خارجية النرويج أنّ بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت إعتقال نتنياهو، بعد اتّهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.