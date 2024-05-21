ترامب حذف منشورا أثار الجدل... ما هو مضمونه؟

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سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو نشر على حسابه في منصة "تروث سوشيال" والذي تضمن إشارة إلى "الرايخ الموحد"، بعد أن انتقدت حملة الرئيس جو بايدن وآخرون استخدام اللغة المرتبطة بالنظام النازي.ولم يعد الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي تم نشره بعد ظهر يوم الاثنين، متاحا على الموقع.ويُصوّر الفيديو رؤية إيجابية للبلاد في حالة فوز المرشح الرئاسي الجمهوري على بايدن، ويظهر عناوين افتراضية للصحف حول اقتصاد مزدهر وحملة على الهجرة على الحدود الجنوبية. (سكاي نيوز)