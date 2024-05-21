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عربي-دولي

إيران تكشف عن آخر المعلومات بشأن حادثة وفاة رئيسي... هكذا اختفت طائرته

Lebanon 24
21-05-2024 | 14:08
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كشف رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية، أنّ طائرة الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي واجهت "سحابة" خلال تحليقها.
 
 
وأشار مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أنّ قائد طائرة الرئيس الراحل أمر بزيادة الارتفاع في مواجهة السحابة لكن بعدها اختفت الطائرة.
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