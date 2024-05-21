إيران تكشف عن آخر المعلومات بشأن حادثة وفاة رئيسي... هكذا اختفت طائرته

كشف رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية، أنّ طائرة الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي واجهت "سحابة" خلال تحليقها.

وأشار مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أنّ قائد طائرة الرئيس الراحل أمر بزيادة الارتفاع في مواجهة السحابة لكن بعدها اختفت الطائرة.