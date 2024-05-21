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بلينكن: قرار الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين "خاطئ"

Lebanon 24
21-05-2024 | 14:35
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "خاطئ ويحبط جهود إنهاء الصراع في غزة".

 جاء ذلك في شهادة أدلى بها بلينكن أمام لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تطرقت لعدة مواضيع وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وقرار المحكمة الذي وُجّه ضد إسرائيل وحماس على حد سواء، ما أثار غضبا أمريكيا وإسرائيليا واسعًا.

 وقال بلينكن: "نقف مع إسرائيل لضمان ألا تتكرر أحداث 7 تشرين الأول، ونعمل على تحرير الرهائن (الإسرائيليين)، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة".

 واعتبر أن "الجهود المكثفة المبذولة بمشاركة قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن هي أفضل وسيلة للمضي قدمًا".

 وزعم بلينكن أن "القرار الخاطئ للمحكمة الجنائية الدولية يحبط الجهود التي نقوم بها لإنهاء الصراع في غزة، ولن يؤدي إلا إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".

 وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الكونغرس للتوصل إلى رد مناسب على قرار المحكمة الجنائية الدولية". (الأناضول)

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