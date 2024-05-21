صور جنسية مسيئة للأطفال.. جريمة "ذكاء اصطناعي" أمام التحقيقات الفيدرالي!

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجّه اتهاما الى ستيفن أندريغ، البالغ من العمر 42 عاما، بإنشاء حوالي 13 ألف صورة جنسية ومسيئة للأطفال، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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أيضاً، اتهم مكتب التحقيقات أندريغ بإرسال صور إباحية إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاما عبر موقع إنستغرام، بحسب لائحة الاتهام التي صدرت الاثنين.



ومعظم الصور تُظهر أطفالًا يلمسون أعضاءهم التناسلية أو يتعرضون للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين، ويُتهم أندريغ باستخدام ادوات ذكاء توليدي تحول النص إلى صورة.



وجاءت الاتهامات بعد أن تلقى المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين، تقريرين في العام الماضي، عن حساب أندريغ على موقع إنستغرام، مما دفع مسؤولي إنفاذ القانون إلى مراقبة نشاطه على الشبكة الاجتماعية.

ويواجه أندريغ 4 تهم تتعلق بإنشاء وتوزيع وحيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي حال إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن 70 عاما.

وتمكنت السلطات من الحصول على معلومات ساعدت في صدور مذكرة تفتيش، لتقوم بعدها الجهات المختصة بمصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتعثر على الآلاف من صور الذكاء الاصطناعي.