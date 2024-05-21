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عربي-دولي

تكتيك جديد للجيش الإسرائيليّ... هكذا يبتزّ سكان غزة (صورة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:08
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نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء تقريرا عن عملية أطلقها الجيش الإسرائيلي لابتزاز سكان قطاع غزة، حيث هدد بنشر صور أشخاص زعم أنهم كانوا يتعاونون مع حماس ويبلغون عن جيرانهم.

وفي التقرير الذي نشر تحت عنوان "الجيش الإسرائيلي يطلق عملية لابتزاز سكان غزة: اتصل بنا وإلا سننشر أنك أبلغت حماس عن جيرانك"، تقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ في نشر صور ومعلومات تعريفية لسكان قطاع غزة الذين ادعت أنهم عملاء يتجسسون على سكان القطاع الآخرين لصالح جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.
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وتضيف الصحيفة العبرية أن الجيش هدد بمواصلة نشر معلومات عن آخرين إذا لم يتصلوا بالقوات الإسرائيلية في غزة.

ووفق "هآرتس"، فإن المعلومات التي نشرها الجيش تعد جزءا من المواد الاستخباراتية التي استولى عليها أثناء العملية البرية في قطاع غزة.

وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي حصل على إذن قانوني لاستخدام هذه المعلومات لابتزاز سكان غزة، مشيرا إلى أن جوهر العملية يهدف إلى "إثارة الرأي العام في القطاع وإظهار أن حماس تتابعهم وتراقب أدق تفاصيل حياتهم". (روسيا اليوم)
 
 
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