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رئيس الأركان الإسرائيلي: حرب غزة ستستمر أشهرا عدة

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:36
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب في قطاع غزة "ستطول"، مؤكدا أن بلاده تهدف إلى "قتل أكبر عدد من ممكن" من قادة الفصائل الفلسطينية و"تدمير البنية التحتية" في القطاع للضغط من أجل إعادة أسراها.

 جاء ذلك في كلمة متلفزة لهاليفي خلال تفقده قواته بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 وفي 12 أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته "معارك شرسة"، وفق قوله.

 وقال هاليفي، في مستهل كلمته: "نحن في حرب قلنا في البداية إنها ستطول. لقد حفروا هنا (الأنفاق) لسنوات بغرض الدفاع، ولا يتم تفكيك ذلك في أسبوع ولا في شهر".

 ولم يحدد هاليفي توقيتا محددا لانتهاء الحرب على غزة، لكنه سبق أن صرح، في كانون الثاني الماضي، بأن الحرب ستستمر على مدار العام 2024.

 وأضاف هاليفي أن مهمة جيشه هي "قتل أكبر عدد ممكن من القادة (قادة الفصائل الفلسطينية)، وأكبر قدر ممكن من المسلحين، وتدمير البنية التحتية (في القطاع)".

 ومضى بقوله: "نريد أن يساعدنا ذلك في الضغط من أجل إعادة المختطفين (الأسرى) أحياء، كما أننا مستعدون للقيام بعمليات خطيرة ومعقدة لإعادة جثث مختطفينا". (الأناضول)

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