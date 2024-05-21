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رئيس جمهوريّة يُعيّن إبنه وزيراً

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:52
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تعيين نجله أحمد قديروف، وزيرا للرياضة.

وأضاف أن "عيسى إبراهيموف، الذي شغل هذا المنصب سابقا، نقل إلى منصب نائب رئيس إدارة الرئيس وحكومة الشيشان". (روسيا اليوم)
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