بوتين: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لإيران من أجل تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي

أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة إذا لزم الأمر لتقديم المساعدة لإيران من أجل تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي يتوجه إلى إيران من أجل حضور مراسم التشييع: "إذا كان لدى زملائنا حاجة، فنحن على استعداد لفعل كل شيء لتزويدهم بدعم الخبراء والمساعدة في تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة".

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وأضاف بوتين: "في الواقع، لقد كان رئيسي شريكًا موثوقًا به للغاية، وشخصًا صريحًا وواثقًا من نفسه، كان رجلاً يلتزم بكلمته، وكان من دواعي سروري العمل معه". (سبوتنيك)