إسرائيل تتراجع عن قرار وقف تغطية "أسوشيتد برس" المباشرة لغزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، التراجع عن قرار اتخذ في وقت سابق اليوم، بقطع تغطية وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية المباشرة للأحداث في غزة.



وقال قرعي في بيان عقب طلب البيت الأبيض من إسرائيل التراجع عن قرارها "أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة إي بي". (سكاي نيوز)

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