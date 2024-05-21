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عربي-دولي

إسرائيل تبدأ التقدم نحو محور فيلادلفيا.. ومصر: هذا الأمر لا يمنعنا من استخدام كل السيناريوهات المتاحة

Lebanon 24
21-05-2024 | 16:44
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بدأ الجيش الإسرائيلي، توسيع نشاطاته في رفح، حيث قام الجنود الإسرائيليون بالتقديم على طول محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية تشير التقديرات إلى إجلاء حوالي مليون شخص من سكان غزة من رفح حتى اليوم.
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وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إسرائيل تعتزم توسيع هجومها البرية في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة.

من جانب آخر، صرح قال مصدر مصري إن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"قناة القاهرة" الإخبارية عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية. (سكاي نيوز)
 
 
 
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