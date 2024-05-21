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عربي-دولي

مُدير مكتب الرئاسة يكشف تفاصيل رحلته الأخيرة مع رئيسي

Lebanon 24
21-05-2024 | 17:45
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كشف مدير مكتب الرئاسة الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، يوم الثلاثاء، تفاصیل تتعلق بحادث تحطم المروحیة التي كانت تقلّ الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.
وقال إسماعيلي في حدیث مع التلفزیون الإیراني نشره موقع وكالة الأنباء "إرنا"، إنه "بعد مراسم تدشين سد قلعة قيز الحدودي المشترك مع أذربيجان، توجهنا إلى مدينة تبريز في طقس صافٍ، لكن واجهنا في منتصف الطريق رقعة سحاب".
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